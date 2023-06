Apre Seafuture con 310 aziende, la tecnologia marina per la Difesa

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 GIU - Aperta ufficialmente questa mattina alla Spezia l'ottava edizione di Seafuture, fiera internazionale delle tecnologie marine legate alla difesa e alla sicurezza. In esposizione nella base navale della Marina Militare 310 aziende e 68 delegazioni straniere con 25 capi di stato maggiore. Presente tra l'altro il vice ministro alla Difesa dell'Arabia Saudita. "Ho visto nascere questa manifestazione tanti anni fa e mi fa piacere trovarla cresciuta", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, citando la decisione di Cavour di creare una marina efficiente per il nascente stato italiano e i fasti delle Repubbliche marinare di Genova e Venezia. "Il posto che l'Italia ha avuto sul mare nel passato, vogliamo averlo sempre di più in futuro. I nostri prodotti hanno avuto grande penetrazione nel mondo in questo campo e non stupisce che la marina degli Stati Uniti abbiano scelto navi italiane". Il riferimento è alle fregate classe Constellation progettate da Fincantieri, uno degli sponsor più importante della manifestazione insieme a Leonardo, Elettronica Group e Mbda.

"Il mare produce il 25% del Pil del nostro Paese, che è porta d'ingresso dell'Europa e ponte per l'Oriente. Seafuture è diventato un luogo di incontro, confronto e progettazione", ha detto Cristiana Pagni, rappresentante dell'azienda Italian Blue Growth che organizza l'evento. Nel passato si era ventilata l'ipotesi di spostare Seafuture in altre città. "Non credo ci sia un luogo migliore in Italia per ospitare questa manifestazione - taglia corto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria -. Non ci deve essere reticenza nel dire che vogliamo un settore della Difesa sempre più forte e tecnologicamente avanzato per garantire del nostro Paese nello scenario attuale".

"Una manifestazione ricca di delegazioni straniere, una vetrina per l'Italia in cui parlare dell'economia nazionale ma anche del futuro della città - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. I nostri cantieri sono eccellenze internazionali sia nel settore militare che in quello civile".

