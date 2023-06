Tribunale concede tempo alla Sampdoria, 4 mesi in più

Il tribunale di Genova ha concesso altri 120 giorni per la composizione negoziata dello stato di crisi della Sampdoria, che era in scadenza il 6 giugno. Lo riporta l'emittente tv ligure Primocanale. Nessun creditore potrà avanzare nel frattempo l'istanza di fallimento del club blucerchiato e questi quattro mesi permetteranno anche di completare l'accordo di ristrutturazione del debito. E' uno dei passaggi fondamentali per consentire ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi di concludere ufficialmente l'acquisto del club blucerchiato e nell'immediato alla Sampdoria di iscriversi al campionato di serie B entro il 20 giugno con la consegna alla Covisoc della documentazione necessaria. Il via libera del Tribunale è arrivato dopo l'ok avuto dall'assemblea degli azionisti del club al consiglio di amministrazione di procedere all'aumento di capitale. (ANSA).