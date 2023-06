Stankovic, la prossima stagione non sarò alla Samp

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Questa sarà l'ultima panchina con la Sampdoria. La prossima stagione non ci sarò". L'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic lo ha annunciato ai microfoni di Dazn prima della partita a Napoli, sottolineando che quella che si sta per concludere "è stata una stagione molto dura da affrontare, da qualsiasi punto di vista".

"Ho parlato col presidente Lanna due giorni fa - ha spiegato -, loro dovevano scegliere se provare a evitare la retrocessione o a salvare la società. Giustamente hanno scelto la società e io lo condivido in pieno, perchè la Samp merita di continuare a lottare, ha tifosi meravigliosi. Ho imparato da loro come si sostiene un club e come si difende un club". (ANSA).