Pillon contestato al festival della parola di Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 04 GIU - Bandiere rosse e bandiere arcobaleno ma soprattutto fischi e cori da stadio per contestare la presenza dell' ex senatore leghista Simone Pillon a Chiavari ospite del del Festival della Parola.

All'avvocato della Lega Nord viene contestata la sua posizione estrema sulle coppie di fatto, sui diritti civili a gay e lesbiche. Ma la sua presenza oltre a bandiere e slogan di contestazione ha portato anche disdette di personaggi invitati dagli organizzatori dell'evento che hanno giudicato inadeguato il confronto con Simone Pillon.

Di altro avviso il cantante Ivan Cattaneo che ha accettato il dialogo proprio sottolineando come in democrazia bisogni rispettare il diritto alla parola. Presenti, a sostegno di Pillon, anche un gruppo di aderenti alla Lega Nord del Tigullio (ANSA).