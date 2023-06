Mons. Tasca cita il Papa alla messa per il mondo del lavoro

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Cita Papa Francesco l'Arcivescovo di Genova, Mons. Tasca, durante l'omelia della messa al Santuario della Guardia per il Pellegrinaggio del mondo del lavoro: "Lo ha detto spesso, scusatemi se banalizzo, ma il lavoro non è soltanto una questione riguardante il 27 del mese quando arriva lo stipendio. E' anche questo ma non solo. Il lavoro infatti è anche dignità ed è importante che tutti noi siamo pronti a lavorare affinché questa dignità venga riconosciuta a tutti gli uomini a e tutte le donne della nostra città e della nostra Chiesa. Non è solo un discorso umano, sociologico, psicologico ma è un discorso di fede''.

Presente il sindaco di Genova Marco Bucci e in rappresentanza della Giunta Regionale l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. "Il lavoro è naturale vocazione dell'uomo, fonte di dignità, pilastro di ogni famiglia e società civile. Il nostro impegno quotidiano è, non solo per contribuire a crearlo e a difenderlo, ma anche per cercare di renderlo più stabile, sicuro ed equo possibile".

Il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna in rappresentanza della Regione Liguria ha aggiunto. ''Sono riconoscente al vescovo Tasca per l'occasione di confronto che si è rinnovata anche quest'anno, e per il richiamo all'importanza di un lavoro che rispetti la dignità e l'integrità della persona. La dignità del lavoro dovrebbe essere un dato acquisito di ogni società democratica evoluta, ma purtroppo sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare''.

Alla messa ha partecipato la Cisl con le sue categorie, in particolare con i metalmeccanici della FIM. "Le parole dell'Arcivescovo di Genova sono molto importanti per un mondo del lavoro in continuo cambiamento e con difficoltà che vanno risolte, è il momento di fare scelte giuste per il bene del mondo del lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie. Aziende strategiche come Acciaierie d'Italia, Ansaldo Energia e Piaggio AeroSpace hanno bisogno di risposte e di scelte che siano di buonsenso e di prospettiva futura per l'interesse dell'intero paese: sono oltre 4200 i lavoratori interessati'', ha concluso Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria. (ANSA).