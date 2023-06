Decine di chilometri di coda tra Ventimiglia e Savona sulla A10

(ANSA) - IMPERIA, 04 GIU - Decine di chilometri di coda, a tratti, si segnalano sull'Autostrada dei Fiori, tra Ventimiglia e Savona, in concomitanza con le operazioni di rientro nelle grandi città del nord, dopo il Ponte del 2 Giugno.

Soltanto tra Albenga e Savona, in direzione Italia, si registrano 25 chilometri di coda; a cui si aggiungono altri 3-4 chilometri in media (con punte di sei chilometri), per ciascuno dei sei cantieri tra Ventimiglia e Andora. Per fortuna non si segnalano incidenti in una domenica da bollino rosso. (ANSA).