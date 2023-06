A Genova la prima via in Italia intitolata alle Pro Loco

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Per la prima volta in Italia una via intitolata ad una "Pro loco". Spetta a Genova il particolare primato di nominare una strada "via Pro Loco d'Italia", che si trova a Cornigliano tra via Lodovico Antonio Muratori e Villa Bombrini.

L'idea è nata nel 2021 dall'allora consigliere comunale della Lega Davide Rossi e fu approvata in consiglio comunale all'unanimità.

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri l'assessore alle Pro Loco e tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli e l'assessore ai Servizi civici Marta Brusoni con la deputata Ilaria Cavo, la presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi, e Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli Pro Loco d'Italia.

"Questa intitolazione - dichiara l'assessore alle Pro Loco Paola Bordilli - rappresenta oggi il giusto riconoscimento dell'attività delle Pro Loco di cui la città di Genova si fa portavoce a livello nazionale. Questa via è un simbolo carico di contenuti e valori che le Pro Loco rappresentano nelle nostre città: un patrimonio umano e associativo, punto di riferimento delle comunità, con un crescente ruolo di collante sociale".

"Con l'intitolazione di una via alle Pro Loco d'Italia oggi riconosciamo il valore del volontariato svolto da tanti genovesi, e rafforziamo lo stretto legame tra Pro Loco e Comune di Genova" ha aggiunto l'assessore ai servizi civici Brusoni.

Un'intitolazione che ha "emozionato" il presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. "L'intitolazione della strada non è semplicemente un riconoscimento simbolico, ma rappresenta la magnifica cornice del protocollo d'intesa siglato a Genova tra Anci Liguria e il comitato regionale dell'Unpli: un documento che riconosce e valorizza il ruolo delle Pro Loco".

(ANSA).