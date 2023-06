Pallanuoto: Pro Recco vince la terza Champions League di fila

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La Pro Recco ha vinto la sua undicesima Champions League, la terza consecutiva, battendo in Serbia i padroni di casa del Novi Beograd per 14-11. Una partita dominata dalla squadra guidata da Sandro Sukno, sempre davanti nonostante l'espulsione di Echenique a inizio del secondo tempo che non ha frenato la loro corsa.

È il secondo triplete del tecnico croato, artefice di un nuovo trionfo di tattica e gestione, firmato stasera dalle quattro reti di Zalanki e Di Fulvio el le tre di Ivovic, un trascinatore. "Questa vittoria è storica ed è frutto dell'ambiente che si è creato - le parole del montenegrino -, siamo una famiglia e si è visto nel momento di difficoltà dopo l'espulsione di Echenique: quattro minuti con l'uomo in meno ci hanno fortificato, sono stati i migliori della gara. Sembra paradossale, ma psicologicamente li abbiamo distrutti in quel momento". (ANSA).