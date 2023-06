Ocean Race, Bucci 'per ogni euro speso un ritorno di almeno 3-4'

(ANSA) - MADRID, 02 GIU - Il ritorno economico per la città di Genova con l'arrivo di The Ocean Race di vela può essere di "tre o quattro euro diretti" e altri "quattro o cinque euro indiretti" per ogni euro speso: è quanto spiegato da Marco Bucci, sindaco del capoluogo ligure, nel corso di un incontro con i media italiani a Madrid, dove si è recato per una serie di iniziative legate alla promozione del suo territorio di competenza.

Il ritorno "diretto", ha spiegato, sarà legato a "quello che succede" nei giorni della manifestazione, prevista tra il 24 giugno e il 2 luglio, "con la gente che gira, alberghi, ristoranti, trasporti, turismo sul posto". Il ritorno economico "indiretto" è invece dovuto "al fatto che si conosce la città e l'area" attraverso questo evento e quindi si potrà vedere "nei prossimi cinque, sei mesi o un anno".

"Questa è stata l'esperienza degli anni passati", ha aggiunto Bucci in riferimento a scorse edizioni della The Ocean Race, che per la prima volta quest'anno si conclude in Italia, "ci aspettiamo un ritorno analogo".

Il sindaco di Genova ha detto poi che l'organizzazione di questo arrivo è esempio di come la città voglia anche candidarsi "per ospitare grandi eventi sportivi" anche in futuro e che porterà al capoluogo ligure "grandissima visibilità". (ANSA).