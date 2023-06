Nuova illuminazione in via del Campo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Dopo Porta Soprana, Palazzo San Giorgio, la basilica di Santa Maria delle Vigne e la chiesa dei santi Ambrogio e Andrea, anche via del Campo ha una nuova illuminazione monumentale. Sotto gli occhi, tra gli altri, dell'assessore ai centri storici Mauro Avvenente e dell'assessore all'ambiente Matteo Campora, la strada che ha dato il titolo a una celebre canzone di Fabrizio De André si è trasformata in un'opera d'arte urbana grazie all'accensione di 200 nuovi punti luce a Led. L'illuminazione monumentale di via del Campo è tra i principali interventi previsti dal Piano Caruggi per la rigenerazione del centro storico.

L'intervento, in particolare, mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-artistico della zona di via del Campo, rendendola più fruibile e accogliente per cittadini e turisti.

L'illuminazione è stata progettata per valorizzare le peculiarità architettoniche degli edifici e rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di passeggiare nella zona. I palazzi storici che si affacciano sulla via sono ora valorizzati da una luce che ne esalta le caratteristiche architettoniche. «Aggiungiamo un altro importante tassello al mosaico di interventi di illuminazione monumentale previsti nel Piano Caruggi - dichiara l'assessore Avvenente - Usare la luce per valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico dei nostri vicoli ci fa alzare gli occhi e cogliere sfumature tanto insolite quanto preziose». «Con questo progetto - commenta Campora - ancora una volta City Green Light dimostra grande attenzione e sensibilità alla protezione della delicata bellezza dei nostri vicoli, riducendo al minimo la dispersione di luce e non creando inquinamento luminoso al fine di rispettare al massimo l'integrità degli edifici».

Entro settembre sarà realizzata la nuova illuminazione monumentale di via Garibaldi, piazza Fontane Marose, Cattedrale di San Lorenzo e Porta di Vacca. (ANSA).