L'arte di Wifredo Lam in mostra a Savona e Albissola

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Inaugurata oggi al Museo della Ceramica di Savona e al MuDA di Albissola Marina la mostra "Lam et les Magiciens de la Mer. Totem, figure e segni primordiali nella Ceramica di Albisola tra gli anni '50 e '70'" dedicata a Wifredo Lam (Sagua la Grande 1902 - Parigi 1982), artista cubano in grado di creare un linguaggio artistico sincretico dove fondere la modernità europea con influenze surrealiste, cultura afrocubana e rimandi tropicali.

Lam elesse Albissola Marina a suo rifugio stabile all'inizio degli anni Sessanta innestando l'arte contemporanea su una tradizione ceramica secolare, capace di rinnovarsi in epoca moderna.

Le sue opere affiancate a quelle di altri artisti saranno al centro della mostra in programma dal 2 giugno al 10 settembre 2023, nella doppia sede del Museo della Ceramica di Savona e del Centro Esposizioni del MuDA di Albissola. Un progetto promosso dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona e dal Comune di Albissola Marina, con il sostegno della Fondazione De Mari, il contributo scientifico dell'Estate Lam e i patrocini del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, del Oficina del Historiador, e dei Comuni di Savona e Albisola Superiore.

Una parte della mostra inoltre, dal titolo 'Lam entre Mares.

De Albisola a La Habana', sarà presentata successivamente al Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana dell'Avana (dicembre 2023-marzo 2024), a cura di Surysday Reies Martynez.

"È stato un momento magico per la nostra terra quello della ceramica e degli artisti nelle Albisole tra gli anni '50 e '70, durante il quale abbiamo svelato capacità e intuizioni insospettabili. Wifredo Lam e gli altri 'maghi del mare' ci aiutano a riconoscere in quel tempo la virtù dell'arte e della cultura capace di materializzare una coscienza di luogo che dobbiamo continuare a tesorizzare. Il valore artistico e i protagonisti di questa mostra gli conferiscono una caratura internazionale e contribuiscono in modo determinante a definire i nuovi orizzonti del Museo della Ceramica di Savona" ha dichiarato Luciano Pasquale, Presidente Fondazione Museo della Ceramica di Savona. (ANSA).