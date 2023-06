La Croce di San Giorgio a Solenghi, per me è una serata speciale

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Un Carlo Felice tutto esaurito ha applaudito il conferimento all'attore e regista teatrale Tullio Solenghi dell'onorificenza della Croce di San Giorgio dopo quella assegnata a dicembre scorso a Gino Paoli.

"Siamo felici di aver conferito la seconda Croce di San Giorgio a Tullio Solenghi - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. La sua versatilità lo ha portato ad eccellere in molti campi, mettendosi in più occasioni a disposizione della sua Liguria, come quando ha ricordato ad un mese della tragedia le vittime del crollo del Ponte Morandi. Il legame con le proprie origini si è rafforzato lo scorso anno con la magnifica esecuzione del Gilberto Govi dei "Maneggi" che ha commosso tutti e riportato in auge la più alta tradizione filodrammatica e comica della sua terra. Un patrimonio artistico di questa città che, pur sapendosi ritagliare uno spazio importante in campo artistico nel mondo, ha mantenuto salde le sue radici liguri e genovesi. Come questa sera dove ha recitato in un Carlo Felice strapieno di genovesi e di turisti. Oggi è stata una giornata importante perché anche con la caccia al tesoro a tema Risorgimento abbiamo ripercorso la storia e ripercorrere la storia serve per costruire il futuro".

Solenghi ha poi portato in scena la riscoperta di un testo di Luigi Orengo riscritto e inscenato dal grande Gilberto Govi, intitolato "O Quarantotto!", un atto unico ambientato in Liguria.

"Per me è una serata speciale perché è il massimo ricevere un premio nella mia città - conclude Tullio Solenghi -. Una serata dedicata al Risorgimento che ha riportato Govi in scena in una città a cui sono sempre rimasto molto legato. Regione Liguria sta facendo passi in avanti importanti per valorizzare ancora di più la cultura nel nostro Paese".

Toti ha poi premiato i vincitori della caccia al tesoro "Bianco Rosso Verde, il gioco degli anni che fecero l'Italia" che ha visto 61 squadre partecipanti che ha consentito di riscoprire le tappe storiche e i luoghi nascosti del Risorgimento a Genova. A vincere la squadra dei Carbonari.

(ANSA).