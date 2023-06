Auto sorpassa mezzi fermi al semaforo, morta una donna

Una donna morta, Simona Tolini di 54 anni, di Masso nel comune di Castiglione Chiavarese e il compagno Maurizio Tola in fin di vita sono il bilancio di uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto in una galleria dove si transita a senso unico alternato regolata da un semaforo sulla strada provinciale Riva Trigoso - Moneglia. La donna si trovava in moto con il compagno, ora ricoverato in codice rosso a Pisa dove è stato trasportato con un elicottero proveniente dalla Toscana, e secondo la ricostruzione fatta attraverso le telecamere, la moto è transitata da Riva Trigoso con il verde mentre un'auto proveniente da Moneglia, che ha sorpassato alcuni mezzi in coda al semaforo rosso, ha travolto la moto. Lo scontro è stato violentissimo ad avere la peggio è stata Simona Tolini mentre il compagno è in prognosi riservata.

L'auto è stata sequestrata e al conducente è stata ritirata la patente. Il corpo della donna è stato portato all'ospedale San Martino di Genova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La strada è stata riaperta alle 19,15 dopo oltre quattro ore di blocco con enormi disagi per centinaia di automobilisti diretti ed in uscita da Moneglia.