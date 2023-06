Uccise ex, Delfino uscirà dal carcere il 28 luglio

Il tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo presentato da Luca Delfino, l'ex barista che nel 2007 uccise la sua ex fidanzata Antonella Multari a Sanremo, contro la revoca di uscita anticipata dal carcere. Uscirà quindi il 28 luglio quando finirà di scontare la condanna a 16 anni e otto mesi. Da decidere invece in quale Rems, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dovrà passare i prossimi sei anni e mezzo. Per i giudici Delfino avrebbe molestato un altro detenuto mentre era nel carcere di Ivrea e avrebbe partecipato a una rissa. Il killer ha negato di avervi preso parte e per questo ha fatto reclamo. L'omicida, difeso dall'avvocato Riccardo Lamonaca, era stato condannato anche a rimanere per cinque anni in una Rems, perché ritenuto socialmente pericoloso. Nelle scorse settimane il tribunale di Massa aveva prolungato il periodo di permanenza a sei anni e mezzo.

I giudici hanno riconosciuto che Delfino deve essere seguito in una struttura e deve essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere. Ha preso atto che "ha chiesto per la prima volta scusa ai genitori della vittima" anche se bisogna capire se sia stato "un pentimento reale e sentito o strumentale".

Non è stato ancora deciso dove verrà ospitato ma con ogni probabilità verrà assegnato alla Rems di Genova Pra' come lui stesso aveva chiesto per poter stare vicino alla sua famiglia.

