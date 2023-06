Parodi Cavaliere del lavoro, 'Le mie aziende presidio di italianità'

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - "Sono orgoglioso di questa onorificenza perché è un riconoscimento di italianità. Abbiamo internazionalizzato l'azienda, ora presente in tanti paesi del mondo però abbiamo sempre mantenuto la nostra italianità".

Fabrizio Parodi, genovese, 61 anni, amministratore delegato e presidente di Interglobo (rispettivamente dal 1994 e dal 1999), azienda di spedizioni con base a Genova e 35 sedi nel mondo fra Asia, Sudamerica, Nordamerica ed Europa è uno dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella motivazione si legge: "...ne ha sviluppato l'internazionalizzazione attraverso le acquisizioni di Queirolo, storico spedizioniere genovese, e di Lpl, società di trasporti di carichi eccezionali, oltre a creare un network di sedi estere. Il Gruppo è presente in Nord, Centro e Sud America e in Asia con 25 società e piattaforme logistiche con un export del 65%. Ogni anno gestisce le spedizioni via mare di 150.000 container".

"Siamo una società che ha 55 anni di vita, fondata da mio padre - racconta -. Quando siamo entrati io e mia sorella abbiamo avviato l'internazionalizzazione dell'impresa, spostando l'asse in Nordamerica, anche se poi negli anni abbiamo aperto basi logistiche un po' in tutto il mondo. La sede però è a Genova come la nostra holding, facciamo un bilancio consolidato in Italia". Dei 475 dipendenti un centinaio sono nel capoluogo ligure, ma sono molti gli italiani e i genovesi nelle sedi estere. "Quasi tutto il nostro top management nel mondo è italiano e tanti sono genovesi". Parodi vive in Italia solo 5 mesi all'anno, il resto in viaggio, la sorella a New York, i due figli entrati in azienda, sono una a Milano e uno fa base a New York. "Genova non la lasciamo. E' una fucina per i giovani: li prepariamo, poi chi vuole va all'estero a completare la formazione".

L'Italia rappresenta una quota del 40% di valore nell'azienda. "In Italia ci sono le imprese più belle, che portano ovunque i loro prodotti. Il porto di Genova? E' il più importante d'Italia e con i nuovi investimenti - diga, ferrovie, collegamenti con l'Europa - è predestinata a tornare ad essere uno dei porti più importanti del Mediterraneo", dice Parodi. (ANSA).