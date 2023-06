Investita su marciapiede da auto, donna in gravi condizioni

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un auto in via San Martino. La donna è stata intubata dai medici del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Papigliano, non distante da un supermercato. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori della sezione infortunistica della polizia locale. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni, risultato negativo ai primi test di alcol e droga.

Dalle prime informazioni la donna potrebbe essere stata travolta mentre era sul marciapiede. L'uomo potrebbe avere avuto un malore alla guida e avere perso il controllo. La donna è stata travolta e trascinata per alcuni metri ed è poi rimasta incastrata sotto la ruota. (ANSA).