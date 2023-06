Haber e Solenghi per il 2023/24 del teatro Chiabrera di Savona

La stagione 2023/2024 del Teatro Chiabrera di Savona prenderà il via il 14 novembre. Il cartellone, ancora in via di definizione, prevede già 8 spettacoli per 24 repliche totali, con la presenza di Alessandro Haber, Tullio Solenghi, Emma Dante, Umberto Orsini e Alessio Boni. Lo hanno annunciato il direttore del teatro, Rajeev Badhan, e il sindaco Marco Russo. "La prossima stagione - ha detto Badhan - spazierà dalla narrazione dei classici ai grandi temi di attualità, dalla grande musica al divertimento, ospitando delle prime regionali e prestigiose regie per un Chiabrera sempre più protagonista nel panorama culturale del territorio". "Questo cartellone mette il teatro in una posizione di traino della cultura della nostra città, portando spettacoli che non lasciano indifferenti - ha commentato Russo -. Il teatro è un luogo di crescita culturale, noi stiamo cercando di moltiplicare i luoghi dove questo accade. Un teatro così dinamico rende tutto più semplice". "Il teatro interpreta perfettamente la stagione che la città deve vivere in tutti i settori: ricercare l'innovazione e dialogare con le realtà più avanzate - ha aggiunto l'assessora alla Cultura, Nicoletta Negro -. Alla nuova proposta teatrale aggiungiamo eventi come il Festival della Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza ZeroDiciannove o il Festival di arte contemporanea Connexxion o il Festival della Maiolica. Possiamo dire che la cultura sta diventando un fondamentale fattore di crescita del nostro territorio". (ANSA).