Comune Savona approva i primi 10 "patti di collaborazione"

(ANSA) - SAVONA, 01 GIU - Oggi la giunta del Comune di Savona ha approvato i primi 10 "patti di collaborazione" tra amministrazione e cittadini o associazioni. I patti si basano sul Regolamento per i Beni Comuni approvato dal consiglio comunale nell'ottobre 2022, in seguito al quale cittadini, associazioni e gruppi informali sono stati invitati a presentare le loro proposte di collaborazione finalizzate alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

I patti approvati riguardano ad esempio la cura di giardini e sentieri e l'organizzazione di eventi e spettacoli.

"La rigenerazione urbana come pratica progettuale volta a dare nuova vita e vitalità a luoghi dismessi e/o degradati - rileva l'assessore all'Educazione alla Cittadinanza Attiva, Gabriella Branca - ha proprio l'intento di permettere alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente tali spazi, con miglioramenti della qualità della vita, della sfera sociale, economica e ambientale. La delibera di oggi costituisce l'avvio concreto di questo processo ed è motivo di grande soddisfazione: valorizzare le procedure caratterizzate dalla co-partecipazione della cittadinanza attiva assume un alto valore, anche sul piano della attuazione del programma dell'amministrazione". (ANSA).