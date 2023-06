Bimbi Genova invitano coetanei Romagna a mangiare il pesto

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Gli studenti delle classi classi IV A e IV B della scuola primaria dell'IC Teglia hanno creato un video messaggio di vicinanza rivolto ai loro coetanei della regione Emilia-Romagna, colpiti dall'alluvione e invitato i coetanei emiliano-romagnoli a venire a Genova, appena possibile, per conoscersi, diventare amici e mangiare insieme una pasta al pesto. .

"Troveremo la cura per la vostra paura", "Non dovete avere timore, domani sarà un giorno migliore", "Adesso noi vi salutiamo, da Genova con tanto amore vi pensiamo". Sono alcune delle frasi dei giovani studenti, 36 in totale, che hanno preparato anche disegni, poesie, brevi discorsi di presentazione con nome, età e un messaggio personalizzato di solidarietà per una iniziativa nata dagli stessi studenti e realizzata dalle due IV assieme agli insegnanti Caterina Angeli, Daniele Casazza, Alessia Delli Noci, Greta Galasso, Alessandra Gessa, Debora Longo, Loredana Ottonelli e Annalisa Piazze, coordinati dalle maestre Michela Michela Bracco e Sebastiana Mattana. "Quando la dirigente scolastica e le maestre dell'IC Teglia mi hanno fatto vedere il video per la prima volta, non nascondo di essermi commossa - ha dichiarato l'assessore comunale alle politiche dell'istruzione Marta Brusoni -. Abbiamo tanto da imparare dal cuore e dalla purezza di questi bimbi che, sotto la supervisione delle loro bravissime insegnanti, hanno dato prova di fantasia e creatività, ma soprattutto di empatia verso i loro coetanei dell'Emilia-Romagna colpiti da una calamità naturale che, purtroppo, abbiamo vissuto di recente anche nella nostra città".

Tra le iniziative previste anche un futuro gemellaggio tra l'IC Teglia e una scuola della provincia di Ravenna, una delle più colpite dalla recente alluvione. (ANSA).