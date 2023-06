Auto taglia la strada al bus, 11 feriti lievi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Undici persone ferite, in modo lieve, per una brusca frenata di un bus della linea 44. Secondo una prima ricostruzione un'auto non avrebbe rispettato lo stop tagliando la strada al mezzo pubblico in via Montevideo, a Genova.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili urbani. Sei persone sono state medicate sul posto per escoriazioni mentre quattro passeggeri sono stati portati in codice giallo al San Martino per i traumi. Ricoverato anche l'autista per lo choc. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi. (ANSA).