A San Quirico nasce il punto infermieristico territoriale

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Attivato da oggi il nuovo punto infermieristico territoriale del distretto 10 a San Quirico, presso la sede della Croce Rosa in via Dellepiane 3. Il nuovo servizio - ha spiegato in una nota Asl 3 -, è nato per venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti nella delegazione e sarà operativo ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12 in accesso diretto, senza bisogno di richiesta medica.

"La collocazione in una sede centrale e facilmente raggiungibile dalla popolazione del quartiere - ha dichiarato il direttore socio sanitario Asl3 Lorenzo Sampietro - renderà questo servizio prezioso per la popolazione. L'esperienza maturata negli anni in ambito di sanità territoriale ha consentito di attribuire un ruolo fondamentale all'infermiere territoriale, che diventa vero e proprio 'care manager'. Lo abbiamo già sperimentato con successo nelle valli del Distretto 8 e 12, dove ormai l'infermiere di comunità è una realtà consolidata, oggi aggiungiamo un altro tassello qui in Valpolcevera".

I cittadini potranno rivolgersi al neonato punto infermieristico territoriale sia per un supporto di tipo sanitario come nel caso di monitoraggio dei parametri vitali, iniezioni, piccole medicazioni, supporto nella gestione delle malattie croniche, attività informativa di educazione sanitaria, sia per una presa in carico più articolata come nel caso di cure domiciliari, l'ufficio protesi o lo sportello unico distrettuale.

"La figura professionale dell'infermiere - ha aggiunto Gianlorenzo Bruni, direttore del distretto 10 Asl3 Valpolcevera e Valle Scrivia - non sostituisce in alcun modo il medico curante, che rimane il gestore e responsabile della salute del singolo utente, ma crediamo possa fungere da facilitatore nell'interazione tra medico e paziente, contribuendo fattivamente all'informazione, all'educazione sui corretti stili di vita, al monitoraggio dell'assunzione della terapia". (ANSA).