San Giorgio Genova raccoglie eredità Waterpolo Columbus ability

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Finisce l'avventura della Waterpolo Columbus Ability Team, la prima società di pallanuoto per disabili della Liguria. la società in questi anni ha dovuto superare prima la sosta forzata per il Covid, poi l'improvvisa malattia che ha colpito il presidente senza trovare adeguato sostegno per proseguire l'attività. Per questo l'assemblea dei soci ha deciso di sciogliere l'attività.

Ma i ragazzi della Columbus potranno proseguire l'attività grazie a Pasquale Di Leo, presidente della San Giorgio Genova ASD, che si è assunto l'impegno morale di dare spazi e organizzare corsi per chi vorrà proseguire nell'attività sportiva.

La giovanissima società San Giorgio, nata sulle ceneri del settore giovanile della Crocera, proseguirà così la pallanuoto paralimpica, avendo anche a disposizione un importante bacino di utenza come la Valpolcevera. La nuova sezione paralimpica si chiamerà "San Giorgio Columbus Waterpolo Ability Team" "Certamente in mani migliori la Columbus non sarebbe potuta andare - ha commentato il presidente uscente Francesco Grillone -. Sono veramente soddisfatto per questa scelta, soprattutto alla luce della grande professionalità che il presidente Di Leo ha dimostrato e con lui tutto il consiglio della San Giorgio. E poi diciamola tutta: la Columbus è stata la prima società di para-pallanuoto della Liguria, unirsi alla San Giorgio Genova è un riconoscimento soprattutto per la nostra città".

La base operativa sarà presso la piscina di Lago Figoi. "E' un'avventura che mi affascina - ha aggiunto Pasquale Di Leo, presidente della San Giorgio -. Abbiamo dato la nostra totale disponibilità per far divertire questi ragazzi consapevoli che lo sport, specialmente quello di squadra, è un importante veicolo trainante. Oltretutto abbiamo anche diversi sponsor locali che sono molto interessati a questa iniziativa che ha una valenza sociale molto importante". Alla guida tecnica è stata confermata Carola Falconi, a cui si affiancherà Davide Gogna. I ragazzi saranno anche assistiti dalla Dott.sa Arianna Rispoli, psicologa dello sport. (ANSA).