Samp, ecco il cronoprogramma per l'iscrizione al campionato

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - La linea del traguardo è fissata al 20 giugno quando si dovrà procedere, avendo tutta la documentazione completata, all'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha messo in agenda i prossimi appuntamenti e sono tanti. Ieri sera con un prestito di 40 milioni si sono presi la società, ora dovrà scattare l'aumento di capitale che sarà deliberato dal Cda ma poi ci saranno tanti interventi da fare, come ha spiegato il presidente blucerchiato Marco Lanna. Dal punto di vista finanziario, con gli investitori e la proprietà sono stati sottoscritti gli accordi preliminari per la cessione del club. Al cda sono state conferite le deleghe per il perfezionamento dell'operazione. La fase esecutiva degli accordi preliminari prevede l'approvazione definitiva del piano di ristrutturazione della società da parte di tutti i creditori con i quali sono state avviate le negoziazioni.

Per arrivare con tutta la documentazione in ordine alla verifica della Covisoc servirà assolutamente il pagamento entro il 15 giugno degli stipendi dei tesserati blucerchiati da gennaio a maggio: si tratta di oltre 20 milioni. Ieri scadeva il termine del saldo del primo trimestre, l'allungamento della trattativa con Massimo Ferrero ha portato i nuovi proprietari 'fuori' dai tempi tecnici per provvedere al pagamento che farà scattare la penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di serie B e saranno almeno tre punti. Entro il 20 giugno poi ci sarà la consegna di tutta la documentazione alla Covisoc compresa l'approvazione del bilancio del club per arrivare puntuali all'appuntamento con l'iscrizione al campionato di serie B. Nelle prossime due settimane tra stipendi e altri pagamenti i nuovi proprietari dovranno tirare fuori altri 26 milioni per completare definitivamente tutte le operazioni burocratiche.

Dal punto di vista tecnico difficilmente sarà confermato Dejan Stankovic mentre potrebbe essere allungato il contratto di Fabio Quagliarella che farà da 'chioccia' al nuovo gruppo. "La continuità aziendale della Sampdoria è un grande successo per la città che potrà continuare a contare su due squadre di calcio competitive. Adesso buon lavoro e in bocca al lupo alla nuova proprietà: riporti presto la Sampdoria dove merita" , ha commentato il sindaco Marco Bucci. (ANSA).