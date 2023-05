Protocollo d'intesa per lo sviluppo di Vado

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Il completamento del secondo lotto della diga foranea del porto di Vado, un porticciolo turistico da 180 posti barca laterale rispetto alla piattaforma Maersk, opere infrastrutturali, di rigenerazioni urbana e sicurezza idrogeologica per oltre 100 milioni. Sono le principali opere previste dal protocollo d'intesa per lo sviluppo, la sostenibilità e l'occupazione di Vado Ligure firmato dal presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

"Il protocollo rappresenta una best practice di sviluppo e governo del territorio e di ascolto dei bisogni della cittadinanza - commenta Signorini - Il Protocollo mira ad accelerare i progetti già in corso sul fronte dell'accessibilità e della salvaguardia ambientale, programmare nuove opere di 'cucitura' tra città e porto, valorizzazione del waterfront, creare occupazionale".

"Completiamo una serie di interventi che erano stati promessi, è un'accelerazione anche grazie alla realizzazione della nuova diga di Genova", afferma Rixi ribadendo la necessità di non creare 'colli di bottiglia' nel sistema infrastrutturale ligure "in vista della realizzazione della nuova Gronda di Genova, del tunnel sub portuale di Genova e delle nuove linee ferroviarie".

"Parliamo ad esempio del completamento della diga per la piattaforma, della realizzazione di un approdo turistico e di tante altre opere importanti per Vado, - spiega Toti - dove verrà localizzata la fabbrica dei cassoni necessari al completamento del suo porto e della nuova diga di Genova, dato che si tratta dello stesso tipo di produzione".

Il secondo lotto di realizzazione della diga di Vado prevede il completamento del progetto di fattibilità tecnica economica entro agosto 2023, aggiudicazione e l'avvio lavori rispettivamente entro fine 2024 e primo semestre 2025, con l'impegno da parte di Mit, Regione Liguria e AdSP a reperire la copertura finanziaria, stimata in 80 milioni.

Per quanto riguarda la riqualificazione della zona fronte mare di Vado Ligure, per il porticciolo a levante della piattaforma e il molo si prevede il ricorso al project financing. L'inizio dei lavori è previsto entro il 2025.

Riguardo invece al casello autostradale di Vado Ligure, si prevede la valutazione della VIA Nazionale in corso sul progetto definitivo entro il 31 dicembre 2023 e, dopo i vari passaggi necessari, l'affidamento dei lavori nel gennaio 2025 e la loro conclusione nel gennaio 2028. (ANSA).