La Spezia premiata per la raccolta dell'acciaio, +64%

Con una cerimonia aperta alla cittadinanza in Piazza Europa, questa mattina Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio appartenente al Sistema Conai, ha premiato la città della Spezia per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: 223 tonnellate raccolte nel 2022, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente.

A conferire lo speciale riconoscimento è stato Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, che in questi giorni è in Piazza Europa per spiegare ai cittadini che l'acciaio si ricicla al 100% all'infinito, e che il corretto conferimento è il primo passo per innescare il circuito virtuoso dell'economia circolare.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: "Riceviamo questo premio con orgoglio perché valorizza l'impegno della città nella raccolta dei rifiuti e in particolar modo il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, che ha visto una crescita del 64% nel 2022. Ringrazio il Consorzio Ricrea a nome di tutta la comunità per averci consegnato questo riconoscimento. Continuiamo a impegnarci per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, già oggi all'80%, per rispettare l'ambiente e per risparmiare di più sulle tasse sui rifiuti, che attualmente sono le più basse di tutta la Liguria".

"Nel territorio della Spezia tra il 2021 e il 2022 abbiamo registrato un aumento del 64% nella raccolta degli imballaggi in acciaio, e stimiamo che quest'anno in città ne saranno raccolte 259 tonnellate, con un ulteriore crescita del +17%. Questo premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro sinergico svolto fino ad oggi da istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso - ha spiegato Federico Fusari, direttore del Consorzio Ricrea -. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato, sia in termini di quantità che di qualità, e per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l'importanza e il valore del riciclo dell'acciaio". (ANSA).