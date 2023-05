Amt lancia abbonamento BlueGreen con sconti sulle spiagge

Si chiama BlueGreen ed è il nuovo abbonamento estivo trimestrale di Amt, disponibile dal 5 giugno, pensato per cittadini e turisti che desiderano scoprire Genova e tutto il territorio dell'area metropolitana spostandosi con il trasporto pubblico. Al costo di 100 euro per 90 giorni, è valido su tutta la rete Amt urbana genovese e provinciale, compresi il servizio Navebus, la tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo) e la ferrovia Genova - Casella. La novità è la convenzione con Bagni Marina Genovese e Comune di Casella, per uno sconto del 20% sugli ingressi giornalieri ai bagni Janua (Vesima), San Nazaro (Genova), Scogliera (Nervi) e alla Piscina di Casella.

"Con questa proposta diamo la possibilità agli utenti di muoversi anche nei mesi estivi in totale libertà su tutto il territorio dell'area metropolitana - spiega Ilaria Gavuglio, presidente di Amt -. Il nome che abbiamo scelto per il nuovo abbonamento richiama le caratteristiche del nostro territorio, il blu del mare e il verde dell'entroterra, sensibilizzando tutti a scoprirlo muovendosi in modalità sostenibile".

"Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa nata in sinergia con il Comune di Casella e i Bagni Marina Genovese, con cui puntiamo ad aumentare l'attrattività del trasporto pubblico, affermandolo sempre di più come la miglior scelta, in termini di economicità e praticità - commenta Matteo Campora, assessore comunale alla Mobilità -. Fare rete non solo agevola turisti e cittadini ma permette di incrementare il numero di coloro che privilegiano il trasporto pubblico". L'assessore regionale Augusto Sartori ha aggiunto: "Sono certo che l'abbonamento, che consente degli sconti interessanti nei rinnovati stabilimenti balneari comunali genovesi e nella splendida piscina comunale di Casella avrà un grande successo, perché coniuga al meglio l'uso del trasporto pubblico con il piacere di rilassarsi in spiaggia o a bordo piscina. Dal 10 giugno inoltre riaprirà totalmente la ferrovia Genova-Casella e quindi i collegamenti tra i due Comuni saranno ancora più frequenti e comodi". (ANSA).