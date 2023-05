S'insedia sindaco Ventimiglia, "bisogna pacificare gli animi"

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 30 MAG - "E' un momento emozionante, è stata una campagna elettorale tesa e difficile. Credo che oggi ci voglia un momento di pacificazione: intanto tra le forze politiche, perché c'è tanto lavoro da fare e il sindaco è consapevole della difficoltà del ruolo che andrà a ricoprire.

Quindi, c'è bisogno del contributo di tutti per risolvere problemi importanti ma anche per cogliere tutte le occasioni di sviluppo che ha la nostra bellissima città". Lo ha detto il neosindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega, appoggiato dal centrodestra unito), stamani durante il passaggio di consegne con il commissario straordinario Samuele De Lucia che si è svolto in sala consiliare. "Ho già parlato con i dipendenti comunali - ha aggiunto -: riorganizzeremo la macchina comunale e siamo già pronti per dare le risposte ai nostri concittadini".

Sul rapporto con la minoranza, Di Muro si aspetta "ci sia anche un ruolo attivo nel proporre idee e soluzioni, che prenderò in considerazione compatibilmente col nostro programma elettorale.

E lo stesso clima auspico che si crei anche nella macchina comunale che ha bisogno di correttivi, miglioramenti e potenziamenti". Ed è proprio sull'organizzazione degli uffici, che Di Muro ha voluto concentrare la propria attenzione: "Sono conscio del lavoro che fate - ha detto rivolgendosi al personale presente alla cerimonia - e delle difficoltà interpersonali che si creano negli stessi uffici. Io sarò qui anche per cercare di risolvere le problematiche di vita quotidiana all'interno del palazzo. Da parte mia non ci sarà un atteggiamento politico nei confronti di chi ha votato tizio o caio, perché per me la meritocrazia viene prima di qualsiasi cosa e anche su questo cercherò di impostare la riorganizzazione della macchina comunale". (ANSA).