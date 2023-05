Maxi incidente in galleria Autofiori, otto mezzi coinvolti

(ANSA) - BORDIGHERA, 30 MAG - Maxi incidente in galleria sull'A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia. Otto i mezzi coinvolti, cinque pesanti e tre auto. Un uomo di 50 anni è rimasto lievemente ferito. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in un tratto In un tratto a doppio senso di marcia. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche una betoniera, un tir ed un'autocisterna. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale oltre ai tecnici di Autofiori. Il tratto è stato chiuso per la rimozione dei mezzi coinvolti: si registrano oltre 6 km di coda. (ANSA).