Genova conferma fondi e convenzione con Act per centri estivi

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "I cittadini avranno un ampio ventaglio di possibilità, le sedi dove verranno organizzati i centri estivi aumenteranno di 200 posti in più complessivamente, le famiglie sono state avvertite già ad aprile e le preiscrizioni termineranno il 7 giugno". Così l'assessore ai Servizi scolastici del Comune di Genova Marta Brusoni rispondendo a due interrogazioni a risposta rapida durante la seduta di oggi del consiglio comunale. Vincenzo Falcone, Fratelli d'Italia, ha chiesto di fare chiarezza sull'organizzazione dei centri estivi e sulle tempistiche visto che "la commissione consiliare sul tema è stata fissata al 12 giugno, dopo la fine delle scuole".

Rita Bruzzone, consigliera Pd, oltre a chiedere lumi sulla programmazione ha domandato se sia confermata la convenzione con la rete Act (azioni cittadine e territoriali per l'infanzia e l'adolescenza) che riunisce un centinaio di associazioni ed enti che organizzano centri estivi, campi solari, campi sportivi, laboratori in tutta la città per migliaia di bambini e ragazzi, compresi quelli per i bambini con disabilità.

"L'atto per la proroga della rete Act vale fino al 30 settembre ed è già stato predisposto in istruttoria contabile - ha continuato Brusoni - la proroga consentirà di dare continuità al progetto in corso e garantire tutte le attività estive".

Ancora, tuttavia, non esiste un calendario preciso di quali saranno le attività, anche perché la conferma dei fondi ministeriali (pressoché invariati rispetto allo scorso anno, intorno ai 477mila euro) è arrivata da poco. (ANSA).