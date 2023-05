Waterfront Genova, da movimento mare energia per caldo e freddo

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Generare energia per il caldo e per il freddo attraverso il movimento del mare assicurando, al tempo stesso, il ricircolo delle acque dei canali che si manterranno limpide. È questa la particolare tecnologia adottata dal nuovo waterfront di Genova che si doterà di un impianto talassotermico (questo il nome della tecnologia) per alimentare tutti gli edifici, compreso il grande volume del Palasport. A spiegarlo, nel corso di un sopralluogo ai cantieri assieme al sindaco di Genova Bucci e al presidente della Regione Liguria Toti, è stato Massimo Moretti, il direttore generale del gruppo Cds che sta realizzando l'intervento.

"Una delle cose che abbiamo studiato con attenzione è il riciclo dell'acqua - ha spiegato - e nel waterfront avremo il più grande impianto talassotermico d'Italia che vuol dire che il caldo e il freddo di tutti gli edifici, compreso il Palasport, avverrà attraverso lo scambio termico dell'acqua di mare. Gli impianti di aspirazione sono stati collocati all'imbocco del Palasport dove l'acqua viene attirata dal canale e buttata in mare per lo scambio termico". Un sistema che garantirà la pulizia dell'acqua dei canali anche in caso di avarie. "Il Comune ha delle pompe di backup - conclude Moretti - che nel caso non funzionasse il nostro impianto aspireranno comunque l'acqua dai canali per portarla in mare". (ANSA).