Ventimiglia sceglie come sindaco il leghista Di Muro

Ventimiglia, il comune di frontiera che da anni convive con la presenza di migranti stoppati alla frontiera dalla Francia, ha scelto un sindaco leghista espressione di tutto il centrodestra. Il primo cittadino è Flavio Di Muro, uomo di fiducia del viceministro Edoardo Rixi. Di Muro è stato protagonista della caduta di Gaetano Scullino, indipendente di centrodestra, portando il Comune ad elezioni anticipate. Di Muro ha ottenuto il 56,19% di voti, contro il 43,81% di Gabriele Sismondini, candidato indipendente del Pd e di tre liste civiche.

Per Sismondini negli ultimi giorni si era schierato anche l'ex sindaco Scullino che al primo turno aveva ottenuto il 10,5% dei consensi. Di Muro ha avuto 5326 voti, Sismondini 4152. Al primo turno Di Muro aveva 37,99% e Sismondini 28,90%.

"La vittoria di Flavio Di Muro è il miglior investimento che Ventimiglia potesse fare per il suo futuro. Il centrodestra unito conferma la sua forza di coalizione del buon governo. È stata premiata la competenza e l'attaccamento al territorio", è il commento del viceministro Rixi.

Di Muro, 'Sento la responsabilità di guidare ora Ventimiglia'

Anche gli sconfitti collaborino, c'è bisogno di tutti

- "La vittoria è netta, la volontà dei ventimigliesi è stata espressa in maniera decisa. Sono molto emozionato perché l'abbraccio dei cittadini è stato molto grande". Così il neo eletto sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, 36 anni, (Lega, appoggiato dal centrodestra unito) commenta l'elezione. "Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei collaboratori e i candidati eletti e non, che si sono messi in gioco insieme a me - ha aggiunto -. Nella mia vita mi sono candidato varie volte, sono stato anche eletto in Parlamento, ma l'emozione di essere eletto sindaco della propria città, specie in un momento così difficile, non ha eguali. Sento anche la grande responsabilità che avrò nel guidare questa città". La vittoria di Di Muro è stata salutata da un boato nella sede della Lega, in via Roma, nei pressi del Municipio, poi cori da stadio e caroselli di auto. I sostenitori del centrodestra poi si sono diretti verso il Comune per festeggiare. "E' stata una campagna elettorale difficile, molto tesa, ma c'è stata partecipazione e, al di là delle schermaglie e dei dibattiti, credo che oggi si possano superare questi momenti di tensione e guardare al futuro della città, perché c'è bisogno della collaborazione di tutti". Sulla giunta Di Muro avverte: "Non abbiamo ancora nessuna traccia, siamo qui a festeggiare ci sarà tempo per discutere dei ruoli. Cercherò di rendere partecipi tutti, ma l'importante è che oltre a chi ha vinto, anche chi ha perso si metta in gioco e non stia sulle barricate. Ventimiglia ha bisogno del contributo di tutti".

Sismondini, Complimenti a Di Muro, spero che sappia ascoltare

"Abbiamo perso. A caldo non è facile fare un'analisi, ci tengo però a fare un grande in bocca al lupo a Flavio Di Muro, con la speranza che voglia anche ascoltare tante delle proposte che abbiamo presentato in campagna elettorale. Amministrare questa città non sarà semplice". Così Gabriele Sismondini (indipendente appoggiato dal Pd), commenta la sconfitta. Si poteva fare meglio? "Penso di aver dato il massimo. Io e tutta la mia squadra abbiamo dato il massimo, ci sono stati dei seggi dove il voto, anche al primo turno, era stato confermato netto nei confronti del centrodestra. In questi quattro o cinque seggi si è confermato così, anzi è aumentato. Abbiamo lavorato bene ma non siamo stati premiati in alcune zone dove pensavamo di essere stati più convincenti". E aggiunge: "Vedremo come intenderà lavorare la maggioranza. Da domani ci sarà un Consiglio comunale nuovo, la mia formazione, da calcoli, dovrebbe avere quattro consiglieri comunali. Lavoreremo sempre per il bene della città"