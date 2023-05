Rissa in centro alla Spezia, vetrine rotte e passanti in fuga

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 MAG - Due individui sono stati denunciati e un terzo, minorenne, affidato ad una struttura di accoglienza a seguito di una violenta rissa scoppiata sabato sera nel centro storico della Spezia. La colluttazione, che ha coinvolto diverse persone alcune delle quali ancora da identificare, è scoppiata in Piazzetta del Bastione e ha causato la distruzione di due vetrine e la fuga di molti passanti per evitare di rimanere feriti.

A disperdere i contendenti l'intervento della radiomobile dei carabinieri con il rinforzo delle volanti della Polizia, che hanno bloccato due uomini di 35 e 21 anni e un ragazzo di 17 anni, tutti stranieri e privi di documenti, in una via adiacente la piazza. Riconosciuti grazie alla descrizione di alcuni testimoni oculari, sono stati portati in caserma e multati per ubriachezza. Tutti saranno deferiti per rissa e danneggiamento e uno anche per porto di oggetti atti ad offendere, avendo con sé uno zaino con alcuni cacciavite all'interno. I titolari dei negozi hanno annunciato querela per i danni subiti. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati del circuito di videosorveglianza per risalire all'identità delle altre persone coinvolte nella rissa. (ANSA).