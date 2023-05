Nel weekend expo enogastronomica Valli Impero e Maro

(ANSA) - IMPERIA, 29 MAG - Chiusavecchia e i caratteristici borghi dell'entroterra imperiese saranno protagonisti, dal 2 al 4 giugno, di "Expo Valli Impero e Maro", la fiera mercato con stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, musica e animazione per famiglie. L'evento è organizzato da Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, con il Comune di Chiusavecchia, che è capofila del pool dei borghi del comprensorio (Borgomaro, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco, Chiusanico) e il patrocinio di Regione Liguria, Anci Liguria e Provincia di Imperia. "Agricoltura, cultura, artigianato ed enogastronomia rimettono al centro l'uomo e le tradizioni che ci hanno permesso di conservare la nostra biodiversità, anche a tavola - ha detto Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona, stamani alla presentazione dell'evento, a Imperia -. L'esperienza consolidata negli anni dimostra che le expo rappresentano un evento attrattivo dal punto di vista turistico ed enogastronomico, importante per promuovere le imprese del territorio e per il rilancio economico".

Manifestazioni che attirano molti visitatori, in particolare stranieri che privilegiano una filosofia di viaggio "slow", un turismo esperienziale e sostenibile legato a borghi, prodotti, cucina tipica. "Expo Valli Impero e Maro - spiega il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana - sono una novità assoluta nel calendario della promozione turistica dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, concentrandosi sulle eccellenze sinonimo di qualità, genuinità, sicurezza e provenienza. La partecipazione tra gli altri di Assaggia La Liguria, dei Consorzi con le Dop, di Enoteca Regionale: e poi, le escursioni, le visite in azienda, gli eventi in e-bike, la valorizzazione del pescato sono solo alcuni degli ingredienti di una festa che prelude all'estate". Per il sindaco di Chiusavecchia, Luca Vassallo: "l'Expo, oltre a far conoscere le bellezze del territorio, racconta la storia, le tradizioni e le peculiarità delle nostre valli e accompagna il visitatore alla scoperta del saper fare, dell'accoglienza dei nostri paesi".

