Gozzi a sindaco Chiavari, se serve compriamo il 'Comunale'

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Dopo l'esito negativo della gara, andata deserta, per l'affidamento in gestione dello stadio Comunale, il patron della Virtus Entella Antonio Gozzi ha scritto una lettera al sindaco di Chiavari Federico Messuti per chiedere un incontro teso "a verificare la possibilità di una soluzione del problema nell'interesse della città e della Virtus Entella, tenendo conto, come prevede la legge regionale, dell'importante attività sociale svolta dal nostro sodalizio".

"Confermiamo che l'impianto di Via Gastaldi ha bisogno di interventi di adeguamento e ammodernamento il cui importo è stimato superiore al milione di euro - scrive Gozzi -.

Confermiamo altresì che, come già fatto in passato, la Virtus Entella è pronta a sostenere il costo di questi interventi senza nulla chiedere al Comune di Chiavari se non l'allungamento del periodo di concessione per poter ammortizzare gli interventi realizzati e una revisione realistica e non carente del piano economico finanziario inserito nel bando di gara. Siamo anche disponibili- annuncia Gozzi - a ragionare con la Civica Amministrazione, nel quadro di una riflessione più complessiva su altre strutture di interesse comunale, su un'ipotesi di acquisto dello Stadio Comunale - sottolinea Gozzi - o di concessione a lunghissimo termine dello stesso in modo da poter più agevolmente programmare e ammortizzare gli interventi. Tale modello di rapporti - ricorda, concludendo Gozzi - è già stato sperimentato con successo da molti altri Comuni, fra cui La Spezia e Ferrara". (ANSA).