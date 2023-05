Comunali: Ghio, 'Dopo questi risultati si apre una riflessione nel Pd'

"In Liguria, come sta accadendo nel resto d'Italia, il centrodestra ha vinto. A Ventimiglia è stata riconfermata la destra al governo della città e a Sestri Levante, Francesco Solinas, ha ottenuto una netta vittoria, mettendo insieme tutta la destra, nella prima fase divisa, insieme ad altre forze civiche. A Sestri Levante si chiude un lungo ciclo di governo da parte del centrosinistra che ha portato risultati alla città, ma non siamo riusciti a far comprendere appieno la portata dei progetti realizzati e di quelli che avremmo voluto portare avanti per il futuro della città e il suo ulteriore rilancio. Raccogliamo la sconfitta, ma senza arrenderci". Lo afferma la segretaria del Pd in Liguria, parlamentare ed ex sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio.

"Da oggi si aprirà una riflessione nel Partito Democratico ligure e nelle prossime settimane avvieremo una discussione e un confronto, per ripartire e dare slancio a quello che è il percorso di cambiamento che il PD ha espresso anche attraverso il congresso", sottolinea Ghio che ringrazia i candidati sindaci, Marcello Massucco e Gabriele Sismondini "per l'impegno, la passione e la competenza che hanno dimostrato e messo a disposizione delle loro città", Sestri Levante e Ventimiglia.

Poi conclude: "I miei complimenti a Francesco Solinas e Flavio di Muro e auguri di buon lavoro affinché governino al meglio".

Sanna: ' Le comunali sono una sentenza definita,serve una nuova classe dirigente

"Il risultato elettorale è una sentenza definitiva. Non serve trovare colpevoli ma è necessaria una riflessione seria. In questa regione c'è bisogno di costruire un percorso che dia legittimità a una nuova classe dirigente. E allora diamo finalmente spazio ai tanti uomini e donne del Pd che per fortuna ogni giorno stanno sul territorio e alle elezioni prendono anche i voti". Così Armando Sanna (Pd) vicepresidente del Consiglio regionale commenta l'esito delle elezioni comunali dopo i ballottaggi da cui il centrosinistra è uscito sconfitto. "Penso ai numerosi sindaci, presidenti di municipio, consiglieri comunali e regionali. Apriamo seriamente alle civiche di aerea che hanno smesso di votarci e che altrimenti non ci voteranno mai più. E diamo un segnale di cambiamento vero in Liguria, altrimenti se continueremo a fare gli stessi errori ci troveremo a commentare sempre le stesse sconfitte", commenta Sanna.