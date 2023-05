Fiamme dal ripostiglio, casa semidistrutta e 3 intossicati

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 29 MAG - Tre ricoverati per intossicazione e una casa semidistrutta dalle fiamme sono il bilancio di un incendio scoppiato la notte scorsa poco dopo mezzanotte a San Bermardo di Sestri Levante. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via di accertamento, in un ripostiglio a piano terreno di una abitazione sita in localita' Villa Fontane. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Chiavari che sono riuscite a domare le fiamme. I tre residenti hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118 e dei militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. A scopo precauzionale sono stati ricoverati nell'ospedale di Lavagna (ANSA).