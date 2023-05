Dal Pnrr oltre 120 progetti per una nuova Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - 120 progetti per circa 680 milioni suddivisi in quattro ambiti di intervento, escludendo in questi dati i piani legati alla mobilità. Questi i numeri del Pnrr che coinvolgono e coinvolgeranno il Comune di Genova come ha dichiarato il vicesindaco Pietro Piciocchi intervenendo al convegno "Le opportunità del Pnrr per lo sviluppo di Genova" in corso a Villa Lo Zerbino.

Piciocchi ha focalizzato i punti chiave del piano su Genova sottolineando tra le altre cose come "si siano fatte più di cento gare e nessuna sia andata deserta" ma anche il fatto che "il Comune è un buon pagatore con una performance nei pagamenti alle imprese di 18 giorni, praticamente un record".

"L'80% delle gare peraltro è stato già bandito e in alcuni casi sono già cantierate, entro l'autunno poi completeremo tutte le procedure di gara - ha aggiunto il vicesindaco-. Ma una delle cose che mi preme sottolineare è il fatto che rispetto ad altre città nel nostro comune nessun intervento corre il rischio di essere definanziato".

I quattro ambiti di intervento previsti sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo per un totale di 9.339.747,60 euro. Rivoluzione verde e transizione ecologica per 278.501.482,52. Istruzione e ricerca per 12.178.900,13 ed inclusione e coesione per 250.230.274,00.

Vi sono poi a disposizione anche 75.524.222,63 del piano nazionale complementare (pnc) e 53 milioni del "decreto aiuti" (dl 50/2022).

"La settimana scorsa il Sole 24 ore riportava gli indicatori di spesa del Pnrr gestiti dallo stato e parlava del circa il 13%: noi siamo al 70% delle somme impegnate e al 25% della spesa ad oggi che, essendo nemmeno il primo anno del piano, è un dato veramente importante e decisamente migliore rispetto al dato nazionale - ha commentato con soddisfazione Piciocchi - Noi vogliamo che Genova si senta protagonista e per farlo abbiamo anche assunto 77 tra tecnici e amministrativi con contratti a tempo determinato per integrare i team e le squadre al lavoro senza contare gli uffici di architettura di altissimo livello che collaborano esternamente con noi". (ANSA).