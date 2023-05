Bucci, per trasformare Genova spenderemo 10 miliardi

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - "Abbiamo per la città metropolitana circa 10 miliardi da spendere incluso quello che rimane del terzo valico e siamo assolutamente pronti ad andare avanti. È un periodo assolutamente unico per la città di Genova e vogliamo approfittarne perché abbiamo una responsabilità verso le future generazioni. Genova vuole diventare una grande città internazionale e tutti questi fondi ci serviranno per fare questo". Il sindaco di Genova Marco Bucci al convegno "Le opportunità del Pnrr per lo sviluppo di Genova" ha fatto il punto sul futuro di Genova che si sta costruendo proprio in questi mesi grazie, ma non solo, ai fondi del Pnrr.

"Ci siamo affidati a persone esperte nell'industria per farci aiutare e abbiamo fatto un grande lavoro inserendo i project manager - ha sottolineato Bucci-. Noi oggi siamo probabilmente l'unica amministrazione che ha tutti i progetti importanti seguiti da un project manager professional, cioè gente che sa come gestire il progetto. Nelle amministrazioni non era mai accaduto ma è successo per la prima volta con il ponte San Giorgio e adesso lo stiamo mettendo su tutti i progetti. Si tratta di un grande valore aggiunto che noi abbiamo introdotto anche nell'amministrazione pubblica".

"È chiaro - ha concluso Bucci- che dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare tutti quanti assieme. Non vogliamo che ci sia nessuno che metta i bastoni tra le ruote, ma soprattutto vogliamo che tutti collaborino. Questo deve essere il messaggio alla città e alla città metropolitana e anche alla Regione. Tra dieci anni troveremo una città bella e per questo stiamo costruendo un plastico, anzi un rendering in 3D perché vogliamo che la gente abbia una visione. Oggi potete andare a vedere l'acqua nei canali e già l'acqua nei canali vi farà vedere che tipo di futuro ci sarà". (ANSA).