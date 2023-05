Borgio Verezzi, teatro all'insegna del buon umore

(ANSA) - BORGIO VEREZZI, 29 MAG - Saranno dodici gli spettacoli del 57/o Festival di Borgio Verezzi. La manifestazione, dedicata alla memoria di Enrico Rembado, sindaco e fondatore scomparso alcuni mesi fa, prevede nove prime nazionali. Tutti gli spettacoli, ad eccezione dell'ultimo, si terranno nella piazzetta di Sant'Agostino. Oggi la presentazione cui sono intervenuti il governatore Toti, il sindaco di Borgio D'Acquino, il consigliere al festival Rolando e il direttore artistico Delfino. "È un cartellone vario - ha detto Delfino - che coinvolge anche altri settori dello spettacolo e non trascura la possibilità di offrire un ventaglio di testi di autori di oggi con leggerezza, al di là degli argomenti anche impegnativi affrontati: in un periodo di post-pandemia e mentre dall'est continuano a soffiare venti di guerra, è doveroso dare agli spettatori momenti di svago".

Il cartellone prende spunto anche da cinema e televisione. Se l'omaggio al cinema avviene attraverso la proposta di alcuni titoli di film di successo come La strana coppia di Neil Simon interpretata da Jack Lemmon e Walter Matthau e ripresa in teatro da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia (7 e 8 luglio), o Sentimental dello spagnolo Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti (5 e 6 agosto), il tributo ai protagonisti dello spettacolo si estrinseca con Cetra una volta, storia del celebre quartetto musicale interpretata da Stefano Fresi e dal suo gruppo (20 luglio), o il Tenente Colombo, impersonato in tv da Peter Falk e oggi da Gianluca Ramazzotti con Nini Salerno e Fabio Bussotti (9-11 agosto). Per quanto riguarda le coppie, i rapporti sono declinati con tematiche drammatiche (28 motivi per innamorarsi, con Pino Quartullo e Irene Ferri, 22 e 23 luglio), comiche (Come sei bella stasera, con Gaia de Laurentiis e Max Pisu, 1 e 2 agosto) e artistiche (Stanlio&Ollio, con Claudio Insegno e Federico Perrotta, 11 e 12 luglio). Da segnalare (26 e 27 luglio) Prinçesa, ispirata a una canzone di De André sulla storia di Fernanda de Albuquerque, una delle prime transgender, ruolo affidato a Vladimir Luxuria. Il 13 e 14 agosto nelle Grotte di Borgio si chiude con L'ombra lunga di Cenerentola con Davide Diamanti. (ANSA).