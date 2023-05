Accoltella compagno durante lite, arrestata per tentato omicidio

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 29 MAG - Una donna italiana di 45 anni ha accoltellato il compagno, un cittadino romeno di 35 anni, la scorsa notte in un'abitazione di Ventimiglia Alta nel corso di una lite. La vicenda è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. L'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Sanremo dove dovrà essere operato. I militari stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire la vicenda. La donna è stata arrestata e accusata di tentato omicidio. (ANSA).