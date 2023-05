'Maturità no panic', i consigli per genitori e studenti

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Lunedì 29 e mercoledì 31 maggio Regione Liguria offre ai genitori e ai maturandi due webinar gratuiti di orientamento, organizzati da #Progettiamocilfuturo e Orientamenti in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Si tratta degli ultimi due eventi in programma prima del termine delle lezioni: in questo anno scolastico sono stati 19 gli appuntamenti, tra webinar e incontri in presenza, con oltre 8.500 partecipanti.

In particolare, il 29 maggio dalle ore 18 alle ore 19:30 si svolgerà un webinar dal titolo "Maturità no panic", dedicato a genitori e maturandi. L'appuntamento sarà incentrato sulle modalità dell'Esame di Stato 2023, il relativo meccanismo di crediti e punteggi, con un particolare focus sull'utilità del curriculum dello studente per il futuro universitario e professionale e sulla presentazione di alcune tecniche di gestione dell'ansia e impostazione comunicativa positiva. Fra i relatori il professor Roberto Peccenini, coordinatore Dirigenti Tecnici USR Liguria, e la dottoressa Guendalina Grossi, psicologa.

Il secondo webinar, in programma mercoledì 31 maggio sempre dalle 18 alle 19.30, tratterà le "Competenze umane e lavori del futuro: un approccio integrato per promuovere l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con un'attenzione alla dimensione del mercato del lavoro".

L'incontro è realizzato in collaborazione con Save the Children ed è dedicato ai genitori degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado/IeFP e ai docenti: verranno analizzate le competenze chiave richieste dal mondo del lavoro e dai lavori del futuro, con una guida pratica e suggerimenti per sviluppare e valorizzare le abilità personali, la creatività, la flessibilità, il pensiero critico. I webinar, gratuiti, si svolgeranno tramite la piattaforma GoToWebinar.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://progettiamocilfuturo.it/famiglie e collegarsi il giorno dell'incontro. (ANSA).