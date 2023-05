Il colombiano Arias Cuervo vince la Marathon mtb dell'Appennino

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - E' il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo il vincitore dell'edizione 2023 della Marathon dell'Appennino, percorso su cui nel 2025 si correranno i Campionati Europei di specialità. Il sudamericano vicecampione del mondo ha mostrato tutte le sue qualità sul tracciato di 80 km per 2.650 metri di dislivello. La gara (percorso tecnico e panorami mozzafiato) che valeva quale prova indicativa per la composizione della nazionale italiana che andrà ai Campionati Europei in Francia, ha visto il portacolori della Hubbers Polimedical tagliare il traguardo in 3h48'43" precedendo i fratelli Nicola e Lorenzo Samparisi della Ktm Alchemist, arrivati con 1' di ritardo. Dietro a loro Dario Cherchi a 2'49" e Domenico Valerio a 5'11", gli altri hanno accusato 10' di ritardo.

In campo femminile prima Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani) in 4h56'21".

Il percorso si è snodato tra i Comuni di Serra Riccò, Savignone, Mignanego, Busalla, Fraconalto, Voltaggio, Campomorone. (ANSA).