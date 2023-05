Comune di 500 abitanti ha buco di bilancio di 680mila euro

(ANSA) - SAVONA, 28 MAG - I tre consiglieri di minoranza di Balestrino, paese dell'entroterra di Savona, si sono dimessi dopo che il Comune ha ratificato un disavanzo di bilancio di 680mila euro, che per un paese di poco più di 500 abitanti equivalgono a circa 1300 euro a persona.

"Questo il risultato della sbandierata continuità tra la vecchia e l'attuale amministrazione - è l'accusa dei consiglieri Massimiliano Zunino, Alessandro Parodi e Laura Ceo - Ora lacrime e sangue per 20 anni: tanto durerà il piano di rientro dal debito. E chi paga? Pagheranno i balestrinesi con tutti i tributi locali alzati al massimo consentito dalla legge".

In consiglio dovrebbero entrare ora i primi non eletti della minoranza, ma Zunino ha fatto sapere che nessuno dei suoi colleghi di lista accetterà l'incarico. I tre banchi dunque resteranno vuoti. La situazione finanziaria e politica potrebbe portare al commissariamento dell'ente guidato dal sindaco Stefano Saturno, eletto il 4 ottobre 2021. (ANSA).