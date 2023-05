Chiavari progetta la sistemazione del torrente Rupinaro

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Ci sono 14 milioni e 321mila euro per il progetto complessivo di messa in sicurezza del torrente Rupinaro, previsto dal Comune di Chiavari,. Il progetto contempla diverse opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico. La sistemazione degli argini, il rifacimento dei ponti, la realizzazione di un canale scolmatore con opere a monte, interventi sul rio Bacezza e della Moranda, la ristrutturazione delle linee fognarie della dorsale del torrente. "L'approvazione a marzo del progetto definitivo ha consentito di dare avvio all'iter urbanistico e agli esprori degli argini funzionale a giungere, quanto prima, all'indizione della conferenza dei servizi necessaria ad autorizzare l'esecuzione delle opere. Il primo stralcio dei lavori riguarda il tratto compreso tra la foce del Rupinaro e il ponte di via Castagnola per un quadro economico che supera i 7 milioni, di cui 5 ottenuti da Regione e 1 a carico del Comune. Le restanti risorse per il completamento dell'intervento sono già state impegnate - spiega il sindaco Messuti - L'amministrazione ha a disposizione 590 mila euro per gli indennizzi dovuti per gli espropri. La partecipazione privata pro quota al finanziamento di tali opere è regolata dal regio decreto del 1904, ma cercheremo di limitare il più possibile il contributo a carico dei cittadini. Auspicio dell'amministrazione è arrivare ad un accordo tra le parti in modo da procedere celermente con gli adempimenti". Non tutti gli argini, e quindi i relativi proprietari dei terreni, verranno coinvolti dalle procedure di esproprio.

Soltanto alcune porzioni di aree private saranno interessate dagli interventi che puntano a mettere in sicurezza le arginature considerate più a rischio. Il procedimento prenderà avvio il 31 maggio con la pubblicazione dell'avviso dell'elenco dei soggetti interessati. Da questa data decorreranno 30 giorni per visionare il progetto ed effettuare specifiche osservazioni in merito che dovranno essere presentate in Comune.