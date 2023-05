Ballottaggi, a Ventimiglia affluenza in calo, stabile a Sestri

Affluenza sostanzialmente pari a quella del primo turno, alle 12, nelle 23 sezioni di Sestri Levante, in calo invece nei 26 seggi a Ventimiglia.

Nella città dei due mari l'affluenza è stata del 13.07%, alle 12 di domenica 14 maggio era stat di 13,41%. Qui si sfidano il candidato del centrosinistra Marcello Massucco che parte dal 34,99% e conta sul 4,18% di Giorgio Calabrò (Sestri al centro) con cui ha fatto l'apparentamento; e Francesco Solinas, candidato civico di centrodestra che ha 28,82% e può contare sull'appoggio della Lega (correva con Forza Italia e Udc, 7.15% complessivo) e dell'ex candidato delle segreterie dei partiti del centrodestra Diego Pistacchi (la sua lista civica ha ottenuto un 5.07%), ma non di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Nella città di confine l'affluenza è in calo: si è passati dal 14.15% del primo turno all'11.72%. Qui la sfida è tra il leghista Flavio Di Muro, candidato del centrodestra e Gabriele Sismondini, indipendente sostenuto dal Pd e da tre liste civiche. Di Muro parte dal 37,8% e si è apparentato con la lista dei Frontalieri di Roberto Parodi (7,17%). Sismondini ha 28,9%.

Decisiva sarà la scelta che compiranno i sostenitori dell'ex sindaco Gaetano Scullino (10,5%) che, dopo essere stato fatto cadere da Di Muro, ha comunicato di voler dare una mano a Sismondini.

La media dell'affluenza alle 12 è del 12,32%, mentre al primo turno era stata del 13,83% (ANSA).