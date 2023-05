Torino show a La Spezia, i granata vincono 4-0

Il Torino vince la quarta trasferta consecutiva con ampio punteggio e inguaia lo Spezia che ora rischia il sorpasso al quartultimo posto da parte del Verona che domani ospita l'Empoli. Al Picco finisce 4-0 per i granata, cinici nel trovare il vantaggio nel primo tempo su un episodio e capaci poi di dilagare nella ripresa nel momento di maggiore sforzo dei padroni di casa.

Torino avanti grazie all'autorete di Wisniewski, a segno poi nel secondo tempo con Ilic, Ricci e Karamoh. Nel finale del primo tempo Juric richiama il direttore di gara per denunciare gli insulti ricevuti dal settore distinti. Partita interrotta per un paio di minuti.