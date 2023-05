Evade dai domiciliari a Roma, arrestato a Ventimiglia

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - I carabinieri hanno bloccato a Ventimiglia un 35enne, cittadino tunisino, che risultava evaso dalla propria abitazione di Roma dove si trovava agli arresti domiciliari.

L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Tivoli su richiesta della Procura per il reato di maltrattamenti contro familiari, si era reso irreperibile da qualche giorno ed era ormai quasi giunto al confine francese, con il chiaro intento di sottrarsi alla cattura.

Solo al termine di una attività di ricerca, condotta anche mediante localizzazione del telefono in uso all'indagato, i carabinieri sono riusciti ad indirizzare i colleghi di Ventimiglia nell'area dove, al termine di estenuanti ricerche, una pattuglia è riuscita ad individuarlo e trarlo in arresto.

Il 35enne è indagato di reiterati maltrattamenti ai danni di una giovane donna italiana, che nonostante ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi fisici e psicologici di cui era stata vittima, gettandosi alle spalle il tormento inflitto da un uomo che credeva di amare. (ANSA).