Cinquantenne colto da malore in mare muore a Bordighera

(ANSA) - BORDIGHERA, 27 MAG - Un uomo di 52 anni è morto a causa di un malore accusato in mare. E' accaduto verso le 18.30 in località Arziglia, a Bordighera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. La vittima era in acqua davanti alla spiaggia libera, quando il bagnino di un vicino stabilimento si è accorto che era fermo a faccia in giù. A quel punto è corso per aiutarlo, ma l'uomo era già morto. Ieri, a Sanremo, la prima vittima della stagione. Una donna di 70 anni si è sentita male ed è morta, mentre si trovava in acqua, davanti alla passeggiata Trento Trieste. (ANSA).