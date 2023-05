Samp-Sassuolo, migliaia di tifosi in corteo fino allo stadio

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Un maxi striscione con la scritta "Giù le mani dalla Samp" apre il corteo dei tifosi blucerchiati partito dalla sede della società, in Corte Lambruschini e diretto allo stadio dove è in programma tra poco l'ultima gara casalinga del campionato che vede come avversario il Sassuolo.

L'appello dei Gruppi della Sud è stato raccolto da migliaia di tifosi doriani che hanno voluto dare un messaggio forte vista la situazione di emergenza che sta vivendo il club senza ancora un nuovo acquirente, nonstante due aspiranti, Radrizzani e Barnaba, e il rischio incombenti del fallimento che significherebbe ripartire dalla Serie D. Nel mirino l'attuale proprietario Massimo Ferrero ed Edoardo Garrone, ex patron 'accusato' di aver venduto la Samp all'imprenditore romano.

Tantissimi tifosi hanno indossato la maglietta con la scritta 'Giù le mani dalla Samp' che sono state messe in vendita con l'obiettivo di raccogliere fondi per la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. (ANSA).