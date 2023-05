Per gru caduta su villetta a S. Margherita 16 indagati

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - La procura di Genova ha indagato 16 persone per il crollo di un gru a Santa Margherita Ligure (Genova) lo scorso 6 aprile. Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha iscritto nel registro i costruttori, i titolari dell'impresa della gru e i gruisti, i titolari delle imprese coinvolte e il direttore dei lavori. Sono accusati di crollo colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire di svolgere la perizia con tutte le garanzie.

L'incidente era avvenuto in via Fortunato Costa. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Nessuno era rimasto ferito perchè nelle abitazioni e nei giardini coinvolti in quel momento non c'era nessuno e anche il cantiere era deserto. Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni vicini che, temendo si fosse verificata una vera e propria tragedia, avevano immediatamente avvertito i vigili del fuoco e i soccorsi. La gru cadendo aveva colpito due edifici causando gravi danni. (ANSA).